Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması CHP'li başkan Vefa Salman’a uzandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturmasında; Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin’in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgi itirafçı oldu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Bekir Bilgi, soruşturma savcısına gönderdiği 4 sayfalık mektupta Vefa Salman’ı suçladı.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgi itirafçı oldu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bekir Bilgi, soruşturma savcısına gönderdiği 4 sayfalık mektupta Vefa Salman'ı suçladı:

"Reşat Elgin, Halit Güleç, Şenay Kaş ve Vefa Salman'ın tarafım ve verdiğim isimler kullanılarak temin etmiş oldukları menfaat miktarı çok çok fazladır"



"Ek ifadem de belirttiğim gibi Yalova Belediyesi planlı bir şekilde tarafım kullanılarak ve içimde bulunduğum ekonomik dar boğazdan da faydanılarak Yalova Belediyesi soyulmaktadır"



"Artık hiçbir şüphem yok ki, bu iş içinde Reşat Elgin'den başlayarak silsile usulüyle en aşağıdan en tepeye kadar herkesin haberi ve bilgisi vardır"



"Örneğin tarafıma 60 bin TL çıkış yapılıyorsa bunun 47 bin TL'si belediye çalışanlarına iade edilmektedir. Sonuçta ben hukuken alacaklı olduğum yekünden 13 bin TL tahsil etmiş olurum."

"Çeteleler ve belediyenin hesap hareketleri karşılaştırılırsa; hem benim doğruları söylediğim, hem de belediye personeli, Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve evraklarda imzası olan muhasebe müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın söz konusu para çıkışlarından haberdar olduğu görülecektir. Ben sırf alacağımı alabilmek için işin hukuki zeminde olduğunu düşünerek bu işlemlere karıştım. Tahminlerime göre Reşat (Reşat Elgin), Halit (Halit Güleç), Şenay (Şenay Reyhan Kaş) ve Vefa Salman'ın tarafım ve yukarıda verdiğim isimler kullanılarak temin etmiş oldukları menfaat miktarı çok çok fazladır."



"Beni kullanan Reşat Elgin ve belediyenin üst düzey yöneticileri sorumludur. Bu arkadaşlar üç kişiyle sınırlı değildir. Tuğrul Türkmen, Tuncay Doğan, Cüneyt Özçakmak, Engin Özcan, Sinem Çakalaşma Deniz ve adını hatırlayamadığım ama gizlemek olmayan gerçekten unutmuş olabileceğim kişiler tespit edildiğinde şayet varsa ortaya çıkacaktır."

"Reşat Elgin'in ve belediyenin geri alıp zimmetine geçirdiği paralar tespit edilmelidir"

"Reşat Elgin'in ifadesinde belirttiği gibi bankamatikten kimin ve kimlerin talimatıyla kimlere para yollanmıştır? Bankanın son 60 günlük kamera kayıtları önemlidir. 'Sadece İş Bankası'ndan işlem yaptım' diye ifadesi vardır. Bu şaşırtmaca olabilir"

MÜTEAHHİT BEKİR BİLGİ, VEFA SALMAN'I SUÇLADI

Soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit Bekir Bilgi, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 sayfa mektup gönderdi. Bekir Bilgi; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı suçladı.

Bekir Bilgi; "Reşat Elgin, Halit Güleç, Şenay Kaş ve Vefa Salman'ın tarafım ve verdiğim isimler kullanılarak temin etmiş oldukları menfaat miktarı çok çok fazladır" dedi.

BİLGİ: "EN TEPEYE KADAR HERKESİN HABERİ VE BİLGİSİ VARDIR"

Bekir Bilgi, 27 Şubat 2020 tarihinde soruşturma savcısına gönderdiği mektupta; "Ek ifadem de belirttiğim gibi Yalova Belediyesi planlı bir şekilde tarafım kullanılarak ve içimde bulunduğum ekonomik dar boğazdan da faydanılarak Yalova Belediyesi soyulmaktadır. Artık hiçbir şüphem yok ki, bu iş içinde Reşat Elgin'den başlayarak silsile usulüyle en aşağıdan en tepeye kadar herkesin haberi ve bilgisi vardır. Şayet söylenilen rakamlar ve paralar bana denildiği gibi ise böylesine yüksek ve büyük meblağ nasıl olur da avukatlara ve icra dosyalarına yatmıyorsa anlaşılamaz. Bu Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde müdürden başlayıp birbirini denetleyen kişi ve sistemler mevcut değil midir?" ifadelerini kullandı.

"ÖRNEĞİN ŞAHSIMA YAPILAN 60 BİN TL ÖDEMENİN 47 BİN TL'Sİ YALOVA BELEDİYESİNE İADE EDİLMEKTEDİR"

Bekir Bilgi, Yalova Belediyesi'nden şahsına yapılan 60 bin TL ödemenin nasıl kesintiye uğradığını açıkladı. Bilgi, "Örneğin 60 bin TL çıkış yapılıyorsa bunun 47 bin TL'si belediye çalışanlarına iade edilmektedir. Sonuçta ben hukuken alacaklı olduğum yekünden 13 bin TL tahsil etmiş olurum" dedi. Bekir Bilgi, belediyenin hesap hareketleri karşılaştırıldığı takdirde kendisinin doğruları söylediğinin ortaya çıkacağını söyledi.

BEKİR BİLGİ, VEFA SALMAN DAHİL 4 BELEDİYE ÇALIŞANININ MENFAAT ELDE ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Bekir Bilgi; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli olan Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman, tutuklu yargılanan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın temin ettiği menfaat miktarının çok fazla olduğunu açıkladı.

Bekir Bilgili, "Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve evraklarda imzası olan muhasebe müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın söz konusu para çıkışlarından haberdar olduğu görülecektir. Ben sırf alacağımı alabilmek için işin hukuki zeminde olduğunu düşünerek bu işlemlere karıştım. Tahminlerime göre Reşat (Reşat Elgin), Halit (Halit Güleç), Şenay (Şenay Reyhan Kaş) ve Vefa Salman'ın tarafım ve yukarıda verdiğim isimler kullanılarak temin etmiş oldukları menfaat miktarı çok çok fazladır" ifadelerini kullandı.

İŞTE O MEKTUP!

Bekir Bilgi'nin, 27 Şubat 2020 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği dört sayfalık mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Sayın savcım, son üç yıllık ekonomik durumdan bahsetmek istiyorum. Şirket ve çoğu çeklerim bu süre zarfında 30-40 arasında yazıldı, ödeyemedim. Şirket çeklerimin bir kısmını piyasadan toplamış olsam da, hala borçlu olduğum kişilerde çeklerim duruyor. Bekir Bilgi çeklerimden hala da 11-12 tanesi ödenmemiş ve bir kısmı da icralık olmuştur. Şu anda da hala da ödeyemediğim 30 bin TL çek yüzünden hükümlüyüm. Bin ve 2 bin TL limitli dört adet kredi kartım vardı. 2-3 ayda bir asgari limitlerini zor ödüyordum. Cezaevine girdikten sonra ablamlardan ve kuzenlerimden bu kartların parça parça ödenmesi konusunda ricada bulundum. Ödenip ödenmediğimi bilmiyorum. İki bankada şirketime ait krediler mevcuttur. Aylardır ödeyemediğimi ve ihtarlar çekildiğini görebilirsiniz. Ev sahibim olan R.Ö.'a beş aydır ev kirası ödeyemiyorum. Cezaevine girdiğimde evimin doğalgazı kesik, elektriğini de yeni açtırmıştım. 3 yıldan beri arabam dahi yoktu. Elime geçen para ile yani kazandığım para ile aileme ve özellikle üniversitede ve lisede okul okuyan yeğenlerime ayda 1.000-1.500 TL para vermeye çalışıyordum. Ekonomik sıkıntılardan dolayı bir türlü de evlenemedim."

"PARALARI ALAN ŞAHISLAR REŞAT ELGİN VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HALİT GÜLEÇ"

"Bana ilk günden itibaren gerek emniyette gerekte savcılıkta hep usulsüz olan 32 evrakla ilgili soru soruldu. Ben de ilk günde söylediğim gibi son günlerde söyleyeceğim. Bana Reşat (Elgin) tarafından söylendiği gibi olayı açık bir şekilde bildiğim şekilde anlattım. Paraları alan şahıs Reşat paraları aldığını ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e veya söylediği banka hesaplarına bankamatikten yatırdığını ifadesinde söylemiştir. Bu şahıslar paraları çekip doğrudan bana teslim etmiştir. Ben de Reşat'a (Reşat Elgin)"

"REŞAT ELGİN, ÖDEMELERİ HALİT GÜLEÇ'İN BİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Şu an gözaltında olduğunu öğrendiğim kişiler Taner, Hakan, Emrah (Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök), Reşat Elgin tarafından bana 'İcralardan dolayı sana ve şirketlere ödeme yapamıyoruz' deyip 'Başka TC ve isimler söylemelisin' demesi üzerine benim de 'Reşat böyle bir şey olur mu? Bu kişilerin alacağı yoksa nasıl para çıkacak?' diye sormam üzerine 'Burası bakkal dükkanı mı? Belediye resmi yer. Kaç yerden ve kişi sistem tarafından denetleniyor olmayacak şey olsa zaten sana söylemem.' Bunu herkes yani müdür ve Halit Güleç'in bildiğini söyledi. Yoksa benim böyle bir ödeme yapılacağını düşünmem, akıl etmem veya teklif etmem mümkün mü? Gerçekte de söylediği gibi hiçbir sorun ve sıkıntı çıkmamıştı. Yine başından beri söylüyorum. Ben alınan paranın içinden kendi ve iş yaptığım şirketlerin alacakları vardı. Diğer evraklarda olduğu gibi Reşat'ın (Reşat Elgin) icralara ve avukatlara yatırdığını düşünüyorum. Bu evrakların tamamı müdür tarafından mühürlü ve imzalı resmi evraklardır. Ben hala bu olayın bunca zaman nasıl gizli kaldığını ve bu işin içinde artık sadece Reşat'ın (Reşat Elgin) olduğuna asla inanmıyorum. Senede iki sefer müfettişler tarafından denetlenen bir kurumda böylesine bir soygun nasıl olur? Hala anlamış değilim. Bu kadar süre gizli kalabiliyor."

"BENİ KULLANAN REŞAT ELGİN VE BELEDİYENİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİDİR"

"Gözaltında olan (Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök) bu şahısların bu konuyla ve belediye ile ekonomik ve ticari hiçbir bağları ve menfaatleri yoktur. Beni kullanan Reşat Elgin ve belediyenin üst düzey yöneticileri sorumludur. Bu arkadaşlar üç kişiyle sınırlı değildir. Tuğrul Türkmen, Tuncay Doğan, Cüneyt Özçakmak, Engin Özcan, Sinem Çakalaşma Deniz ve adını hatırlayamadığım ama gizlemek olmayan gerçekten unutmuş olabileceğim kişiler tespit edildiğinde şayet varsa ortaya çıkacaktır."

"BELEDİYE YÖNETİMİNİN OYUNUNA VE KUMPASINA DÜŞTÜM"

"Saklamak gibi niyetim olsa bu şekilde bir itirafta ve ifadede bulunmazdım. Bu şahısların bu olayda hiçbir ekonomik, ticari ve menfaati bulunmamaktadır. Kaldı ki bu şahısların hiçbirisiyle benim de bir iş, ticaret ya da menfaat ilişkisi yoktur. Sadece Tuğrul Türkmen şirketimde sigortalı çalışandır. Şayet amacım devleti dolandırmak ve soymak olsa yanımda çalışanı ve bu denli samimi olduğum ve görüştüğüm arkadaşlarımı buna alet eder miydim? Hepsi işinin gücünde olan insanlar. Reşat Elgin ve belediye yönetiminin oyununa ve kumpasına düştüğüm için başka kişileri de mağdur ettiğim için çok pişmanım. Yalnız bunun şahsım üzerine planlı bir iş olduğunu tekrar ve ısrarla belirtmek istiyorum. Yargılama sürecinde bunun ortaya çıkacağına inancım tamdır. Zaten Reşat Elgin ifadesinde hesaplarda problem olduğunu Halit Güleç'e söylediğinde 'Sen işine devam et' dediği de görülecektir."

"REŞAT ELGİN'İN İFADESİNDE BELİRTTİĞİ GİBİ BANKAMATİKTEN KİMİN VE KİMLERİN TALİMATIYLA KİMLERE PARA YOLLANMIŞTIR? BANKANIN SON 60 GÜNLÜK KAMERA KAYITLARI ÖNEMLİDİR"

"Daha önce bana sorduğunuz alacaklarımı ve aldığım paraları gösteren çetelemi cezaevinde olmam münasebetiyle geç de olsa buldum. Yazılan rakamlar benim aldığım rakamlardır. Tarihleri ve banka dekontları karşılaştırıldığında Reşat Elgin'in ve belediyenin geri alıp zimmetine geçirdiği paralar tespit edilmelidir.

"Gösterilen rakamlar benim çeşitli şirket ve işlerden yaptığım hak edişleri, teminat geri alımlarını ve para aktarmalarından doğan alacaklarımı göstermektedir. Daha öncede belirttiğim gibi yani benim bildiğim bana aktarılan şimdi anlıyorum ki yakın olan işlemlerde, ben aldığım parayı alacaklarımdan düşüyor, gerisini de belediyenin icra ve avukat borçları için Reşat Elgin'e veriyordum. Belediyenin soyulmasında, içinin boşaltılmasında benim bilerek bir dahlim yoktur. Adına para çıkarılan gözaltına alınan ve ismini verdiğim arkadaşlarımın hiçbir suçu ve günahı yoktur."

Reşat Elgin'in ifadesinde belirttiği gibi bankamatikten kimin ve kimlerin talimatıyla kimlere para yollanmıştır? Bankanın son 60 günlük kamera kayıtları önemlidir. 'Sadece İş Bankası'ndan işlem yaptım' diye ifadesi vardır. Bu şaşırtmaca olabilir."

PARA ÇEKEREK TARAFIMA TESLİM EDEN ŞAHISLAR

"Benim TC kimlik numaralarını ve isimlerini bildirmem üzerine bazen Reşat Elgin'in yanına giderek, bazen de ödeme talimatlarını benden alarak bankaya giderek çeşitli zamanlarda ve çeşitli miktarlarda para çekerek bizzat tarafıma teslim eden şahıslar Emrah Gök, Engin Özcan, Hakan Çalık, Taner Tan, Ahmet Ragıp Akay, Ömer Yazıcı, Sinem Çakalaşma Deniz, Tuncay Doğan, Cüneyt Özçakmak isimli şahıslardır.. Ayrıca Ahmet Ragıp Akay, Bilgi Hurdacılık ve Ata Hizmet İşleri isimli firmaların vekaletname ile imza yetkilisi şahıstır. Bu firmaların belediye nezlindeki işlemlerini ben takip etmeme rağmen ödemelerin bir kısmını bu şahıs almıştır. Abdulnasır Gölbaşı, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar isimli şahıslar ise Kayra Beton ve Alphan İnşaat isimli firmaların ortakları ve yetkilileridir. Bu firmaların belediyede olan hak ve alacaklarının takibini bizzat ben yapmaktayım."

"Tarafımca Yalova Belediyesi nezlinde iş, ihale ve doğrudan temin yoluyla işlemler yürütülen firmalar Hizmet İşleri, Ata Hizmet İşleri, Alpan İnşaat, Kayra Beton, Bilgi Hurdacılık isimli firmalardır. Ayrıca farklı zamanlarda tarafımca yukarıda belirttiğim firmaların veya şahsımın çekleri verilmek suretiyle RGS İnşaat, Fikret Demir, Ramazan Kopuz ve ismini hatırlamadığım veterinerlik müdürlüğüne iş yapan ilaçlama firmasından belediyede olan alacakları temlik almıştır. Nihayetinde gerek faturalı işlemlerle gerekse temliklerle belediyeden yukarıda saydığım firmalar nezlinde alacaklı konumdayım."

"REŞAT ELGİN, HALİT GÜLEÇ, ŞENAY REYHAN KAŞ VE VEFA SALMAN'IN TEMİN ETMİŞ OLDUKLARI MENFAAT MİKTARI ÇOK ÇOK FAZLADIR"

"Ekte sunduğum çetelelerde anlaşılacağı üzere tarafımca yapılan miktarlar görülmektedir. Ancak o tarihlerde gerek tarafıma, gerekse yukarıda umumi belirttiğim şahıslara yapılan ödemeler çok yüksektir."

"Örneğin tarafıma 60 bin TL çıkış yapılıyorsa bunun 47 bin TL'si belediye çalışanlarına iade edilmektedir. Sonuçta ben hukuken alacaklı olduğum yekünden 13 bin TL tahsil etmiş olurum. Çeteleler ve belediyenin hesap hareketleri karşılaştırılırsa; hem benim doğruları söylediğim, hem de belediye personeli, Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve evraklarda imzası olan muhasebe müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın söz konusu para çıkışlarından haberdar olduğu görülecektir. Ben sırf alacağımı alabilmek için işin hukuki zeminde olduğunu düşünerek bu işlemlere karıştım. Tahminlerime göre Reşat (Reşat Elgin), Halit (Halit Güleç), Şenay (Şenay Reyhan Kaş) ve Vefa Salman'ın tarafım ve yukarıda verdiğim isimler kullanılarak temin etmiş oldukları menfaat miktarı çok çok fazladır."

VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.



YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ŞU ANA KADAR 11 MİLYON 428 BİN 433 TL KAÇIRILMIŞ

İçişleri Bakanlığı'nın üç müfettişinin hazırladığı raporda; Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığına dikkat çekildi. Raporda; 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11 milyon 428 bin 433 TL aktarım yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın sorumluluğunun olduğu bildirildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 17 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi, ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik; Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök; Yalova Belediyesi'den 4 milyon 375 bin 753 lira usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.