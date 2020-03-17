RTÜK Başkanı’ndan koronavirüs yayınlarına uyarı: Buna tahammül edemeyiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Çin'den dünyaya yayılan ve 7 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol koranavirüs salgını konusunda yapılan yayınlarla ilgili açıklamada bulundu. Ebubekir Şahin açıklamasında, ""Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir, buna tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamaların öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir, buna tahammül edemeyiz

"ASILSIZ İDDİALARIN VATANDAŞLARA YANSITILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bilim Kurulu'nun ve bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez.

"HASSASİYET GÖSTERMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Üst Kurulumuz, 6112 sayılı kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir, bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz"