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RTÜK Başkanı’ndan koronavirüs yayınlarına uyarı: Buna tahammül edemeyiz

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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RTÜK BAŞKANI’NDAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI!

Başkanı koronavirüs yayınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin açıklamasında "Bilimsellikten , bir , buna tahammül edemeyiz." dedi

Başkanı 'in 'den dünyaya yayılan ve 7 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol koranavirüs salgını konusunda yapılan yayınlarla ilgili açıklamada bulundu. Ebubekir Şahin açıklamasında, ""Bilimsellikten , bir , buna tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklamaların öne çıkan satır başları şu şekilde:

" haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir, buna tahammül edemeyiz

"ASILSIZ İDDİALARIN VATANDAŞLARA YANSITILMASI KABUL EDİLEMEZ"

'nun ve bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez.

"HASSASİYET GÖSTERMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Üst Kurulumuz, 6112 sayılı kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir, bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz"

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