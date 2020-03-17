DSÖ personeli 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelen son dakika haberine göre... D��nya Sağlık Örgütü yaptığı son dakika açıklamasında 2 personelinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni tip corona virüse COVID-19 adını veren Dünya Sağlık Örgütü 2 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
"2 TEYİT EDİLMİŞ VAKA VAR"
DSÖ sözcüsü Christian Lindmeie gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki teyit edilmiş vakamız var. İki personelimizin corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Karantina altındalar" ifadelerini kullandı.
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