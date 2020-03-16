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Yargıda korona önlemleri! Adalet Bakanı Gül tek tek açıkladı
Dünyada 6 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı ‘Yargı’da alınan önlemler ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "60 yaş ve üzeri için izin müessesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir." ifadelerini kullandı. Gül, "Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmadı." diye konuştu.
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