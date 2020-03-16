Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, toplam 47 vakanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakaların olduğunu ve toplam sayıyı akşam saatlerinde açıklayacağını söylemişti. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamayla 47 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

TOPLAM VAKA SAYISI 47 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 29 yeni konulduğunu açıkladı. Yeni tanılarla birlikte koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 47'ye ulaştı.

İşte Bakan Koca'nın mesajı;

Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.