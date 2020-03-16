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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE EK GENELGE

haberleri... İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi.

Detaylar gelecek...

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelgeyle, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durdurulacak. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek. Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak.

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