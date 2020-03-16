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14 gün kuralına uymayanlara kötü haber! Dışarıda yakalandığı anda karantinaya alınacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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14 GÜN KURALINA UYMAYANLARA KÖTÜ HABER

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakalarının ardından aldığı önlemlerle diğer ülkelere örnek olmaya devam ederken yurt dışında gelen ve 14 gün kuralına uymayanların dışarıda yakalandığı anda karantinaya alınarak 14 gün gözlem altına alınacağı iddia edildi.

Son zamanlarda sosyal medyada yer alan aralarında birçok ünlünün de yer aldığı ve yurt dışından gelmelerine rağmen bazı vatandaşların 14 gün kuralına uymadığı şeklinde paylaşımlara tepkiler yine sosyal medyadan geliyor.

BAKANLIK ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRECEK

Bazı vatandaşlar, 14 gün kuralına uymayanlara ceza verilmesi konusunda paylaşımlar yaparken, İçişleri ve 'nın gelen şikayetleri değerlendireceği belirtildi.

VAKA SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca'nın umre ziyaretinden dönen bir vatandaşta korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasını açıklamasının ardından 'deki vaka sayısı da 18'e yükseldi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılırken, hafta sonu umreden dönen 10 bin 330 kişi ve 'daki 5 yurtta karantina altına alınmaya başlandı.

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ŞİKAYETLER BAŞLADI

Koronavirüs ile ilgili önlemler kapsamında bakanlıkça daha önceki günlerde de hem yurt dışı gezilerinden hemde umre ziyaretinden gelen ve evde 14 gün istirahat kuralına uyması söylendiği halde buna uymayan vatandaşlar konusunda şikayetler başladı.

14 GÜN KURALINA UYMAYANLAR

Toplu açık alanlarda, kafe, kahvehaneler ve alışveriş merkezlerinde gezen bu kişiler hakkındaki şikâyetlerin artması üzerine iki bakanlığın harekete geçeceği iddia ediliyor. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının konuyu değerlendirdiği ve bu kapsamda evde 14 gün istirahat etmesi kuralına gerektiği halde uymayanların da dışarıda yakalandığı anda karantinaya alınarak 14 gün gözlem altına alınacağı iddia edildi.

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