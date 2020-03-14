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21 bin umreci dönüyor! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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21 BİN UMRECİ DÖNÜYOR! DİYANET İŞLERİ BAŞKANI UYARDI

'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Başkanı Erbaş, umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı. 15 Mart'a kadar 21 bin umreci dönmüş olacak.

Başkanı , koronavirüs kapsamında alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Umre ibadeti nedeniyle 'da bulunanlara broşürler dağıtıldığını ve bilgilendirildiğini anlatan Erbaş, Mekke ve Medine'deki otellerde temizlik yaptırıldığını söyledi. Erbaş, 27 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın, umre ziyareti için ülkeye girişleri geçici durdurduğunu hatırlattı. Umre ibadeti için bu ülkede bulunan vatandaşların 'ye dönüşleri için gerekli koordinasyonların sürdüğünü dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

15 MART'A KADAR TAMAMLANACAK
"Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen TÜRSAB'a dahil şirketlerde dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır."

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