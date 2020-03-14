21 bin umreci dönüyor! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı
Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı. 15 Mart'a kadar 21 bin umreci dönmüş olacak.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs kapsamında alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.
Umre ibadeti nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunanlara broşürler dağıtıldığını ve bilgilendirildiğini anlatan Erbaş, Mekke ve Medine'deki otellerde temizlik yaptırıldığını söyledi. Erbaş, 27 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın, umre ziyareti için ülkeye girişleri geçici durdurduğunu hatırlattı. Umre ibadeti için bu ülkede bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönüşleri için gerekli koordinasyonların sürdüğünü dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:
15 MART'A KADAR TAMAMLANACAK
"Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen TÜRSAB'a dahil şirketlerde dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır."
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