Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 5 bin 300 umrecimiz dönüyor
Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koronavirüsten en çok ölüm hangi yaş aralığında yaşanıyor?
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'ta ailelere uyarı
- Sağlık Bakanı Koca'dan risk taraması açıklaması
- Gürcistan sınır kapılarının kapatılması kararı ertelendi
- Koronavirüs için kriz masası kuruldu
- Başkan Erdoğan Ersin Tatar'la görüştü
- Murat Ongun, İBB'nin 'Rent a Car'cısı da oldu
- Sıcaklık arttıkça koronavirüs etkisini kaybecek mi?
- Emniyet Genel Müdürlüğünden koronavirüs uyarısı
- Son dakika: 1 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...