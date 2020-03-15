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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 5 bin 300 umrecimiz dönüyor

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: 5 BİN 300 UMRECİMİZ DÖNÜYOR

Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Erbaş, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." dedi.

Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.

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