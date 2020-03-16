18 milyon öğrenciyi ilgilendiriyor! EBA ile ilgili bilinmeyenler...
Çin'ın Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs ülkemize de sıçrarken alınan tedbirler kapsamında 18 milyon öğrenci 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim programına geçiyor. Uzaktan eğitimin uygulama merkezi EBA’da öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyacı 1600’den fazla ders içeriği var. İşte EBA ile ilgili bilinmeyenler.
Öğrenciler 1 hafta tatil yaptıktan sonra 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçecek. Uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Eğitim Bilişim Platformu üzerinden yapılacak. EBA sanal bir okul. Bir öğrencinin ihtiyacı olan her içerik bu okulda mevcut. EBA geçen aylarda yenilendi. Çok farklı içeriklerle zenginleştirildi. Türkiye'nin en deneyimli öğretmenleri EBA için ders videoları çekti. Çok uzun zamandır yayında olan EBA aslında veli ve öğrenciler tarafından çok etkin kullanılmıyordu. Ancak 1 hafta sonra, uzaktan eğitimle beraber 18 milyon öğrenci ve velileri EBA'yla yakından tanışacak. İşte EBA'yla ilgili bilinmeyen detaylar:
* EBA eğitimde fırsat eşitliğini hedefliyor. Okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin ihityacı olan bin 600'den fazla ders içeriği var. EBA'daki sanal kütüphanede 20 binin üzerinde, her kademenin ihityaç duyduğu ders içeriği var.
* EBA her öğrencinin akademik gelişime göre bir çalışma planı sunuyor.
* EBA'da "akıllı öneri" sistemi olarak bilinen bir uygulama var. Uygulamayla öğrencilerin öğretmenleri tarafından gönderilen çalışmalar için çözümleri, sistem tarafından detaylı olarak analiz ediliyor ve her öğrencinin eksiklikleri ayrı ayrı tespit ediliyor. Sistem, bu eksiklikleri dikkate alarak öğrenciye özel içerikleri belirliyor ve öğretmenlerin onayıyla bunları öğrenciye öneriyor.
* Öğrenciler yaklaşan sınav ve etkinliklerini EBA takvimlerinden görebiliyor, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabiliyor, içerisindeki oyunlaştırma sistemi ile puan ve arma kazanarak öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirebiliyorlar.
* Okul kitaplarında bu yıl QR kodlar yerleştirdi ve mobil uygulama ile ilgili ders içeriklerine EBA üzerinden doğrudan erişim sağlandı. Örneğin, öğrenci ders çalışırken QR kodu okuttuğunda konunun videosuna veya zenginleştirilmiş içeriklerine ulaşabiliyor.
* EBA'da üniversiteye hazırlananlar için yeni nesil soru örneklerinden oluşan yüzlerce test ve kaynak kitap var.
* Öğrencilerin performansları sistem tarafından sürekli izleniyor ve eksik oldukları konular anında tespit edilerek, akıllı algoritmalar kullanılarak öğrencilere özel eksik giderme listeleri ve testler öneriliyor.
* Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği tüm EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı sağlanıyor.
DEPREMDE KULLANILDI
EBA'yla uzaktan eğitim sistemi Elazığ'daki deprem sonrasında kullanıldı. Deprem sonrası okullar kapatılınıca eğitime EBA üzerinden devam edildi. EBA üzerinden konu tekrarları yapıldı, gelecek konulara çalışıldı. Benzeri bir durum daha önce Suriye sınırında eğitime geçici olarak ara vermek zorunda kalınan okullarda da yaşandı.
Sabah
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