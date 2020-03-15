15 Mart 2020, Pazar
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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında kütüphanelerin ziyarete kapatıldığını duyurdu

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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KÜTÜPHANELER 'KORONA' NEDENİYLE ZİYARETE KAPATILDI

... Kültür ve alınan koronavirüs (corona virüs) tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin ziyaretlere kapatıldığını açıkladı.

... Kültür ve alınan koronavirüs (corona virüs) tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin ziyaretlere kapatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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