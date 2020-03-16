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Son dakika: HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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HDP'Lİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA HAPİS CEZASI!

Son dakika haberine göre 'li eski Başkanı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan 'li eski Başkanı 'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yılmaz, tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Yılmaz'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Yılmaz, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Yılmaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, hamileliğinin geldiği aşamayı dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen 'in ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist, Yılmaz'ın içinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığını, bu yapıların terör örgütü /KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürmüştü.

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