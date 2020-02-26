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Son dakika: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi Aytuğ Atıcı oldu! Aytuğ Atıcı kimdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NUN İLK RAKİBİ BELLİ OLDU

Son dakika haberne göre; Eski Mersin Milletvekili , 28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı. Atıcı, konuyla ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre Eski Mersin Milletvekili , 28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Aytuğ Atıcı, konuyla ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

Aytuğ Atıcı,23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Mersin Üniversitesi'nde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Aytuğ Atıcı,çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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