Son dakika: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi Aytuğ Atıcı oldu! Aytuğ Atıcı kimdir?
Son dakika haberne göre; Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı. Atıcı, konuyla ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.
Hürriyet'in haberine göre Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Aytuğ Atıcı, konuyla ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.
AYTUĞ ATICI KİMDİR?
Aytuğ Atıcı,23 Kasım 1964'te Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
Mersin Üniversitesi'nde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.
24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.
Aytuğ Atıcı,çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' paylaşımı
- Bakan Koca'dan İran'dan getirilen Türkler ile ilgili flaş açıklama
- Yasa dışı bahis cezası ne kadar?
- O sektörü sarstı! Koronavirüs zammı...
- FETÖ imamından flaş Muhsin Yazıcıoğlu itirafı!
- Koronavirüs maske fiyatlarını uçurdu!
- Dışişleri'nden flaş 'Hocalı katliamı' tepkisi
- Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın doğum günü için kutlama mesajı
- Hücre evine baskın! Baba-kız yakalandı
- Neyrab alındı! Hedef Serakib
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yasa dışı bahis cezası ne kadar? Yasa dışı bahis oynayana da ceza kesilecek!
- Kredi kartı aidatları iade edilecek mi? Kredi kartı aidatları için önemli karar!
- 588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm full izle
- Ayetli hadisli üç aylar mesajları sözleri! 2020 En güzel üç aylar karşılama mesajları (Resimli)
- 3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
- Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
- Ceza indirimi son dakika! Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? Yeni infaz sisteminde neler var?
- Mübarek üç aylar başladı! Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?