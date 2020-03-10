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Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a hakaret eden Özkoç'u destekledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖZKOÇ'U DESTEKLEDİ

CHP Genel Başkanı , 'a hakaret ve iftira dolu sözlerle saldıran Grup Başkanvekili 'u yanından ayırmadı. Başkan Erdoğan'a hakaret eden Özkoç'u yanında oturtan Kılıçdaroğlu, Meclis'i karıştıran kişiye sahip çıktığını gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili , geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu ifadeler kullandı. Özkoç'un provokasyonu sonrası Meclis karışmış ve Özkoç hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Adalet Bakanlığı, CHP'li vekil hakkında fezleke hazırlayarak Meclis'e gönderdi.

Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç hakkında flaş gelişme | Video BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME | VİDEO

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN VEKİLİ YANINA ALDI

Engin Özkoç'un milletvekilliğinin düşürülmesi gündemdeyken CHP Genel Başkanı , hakaretler savuran Özkoç'a sahip çıktı. CHP Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşma öncesinde Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanında oturttu.

Daha önce arka sıralarda kendine yer bulan Engin Özkoç'un en önde oturması, CHP liderinin konuyla ilgili tavrını da ortaya koymuş oldu.

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