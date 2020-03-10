Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a hakaret eden Özkoç'u destekledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a hakaret ve iftira dolu sözlerle saldıran Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u yanından ayırmadı. Başkan Erdoğan'a hakaret eden Özkoç'u yanında oturtan Kılıçdaroğlu, Meclis'i karıştıran kişiye sahip çıktığını gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu ifadeler kullandı. Özkoç'un provokasyonu sonrası Meclis karışmış ve Özkoç hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Adalet Bakanlığı, CHP'li vekil hakkında fezleke hazırlayarak Meclis'e gönderdi.

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN VEKİLİ YANINA ALDI

Engin Özkoç'un milletvekilliğinin düşürülmesi gündemdeyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakaretler savuran Özkoç'a sahip çıktı. CHP Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşma öncesinde Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanında oturttu.

Daha önce arka sıralarda kendine yer bulan Engin Özkoç'un en önde oturması, CHP liderinin konuyla ilgili tavrını da ortaya koymuş oldu.