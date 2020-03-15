Son dakika | Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gurbanoğlu'nun kaldığı adreslerde arama yapıldı.
Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.
FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI
Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında Başsavcılıkça yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında adresinde gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü iş adamının adresinde arama da yapıldı.
Kaynak:Sabah
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