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Son dakika | Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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ÜNLÜ İŞ İNSANI MUBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU GÖZALTINA ALINDI

’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ’nun kurucusu Azeri kökenli soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gurbanoğlu'nun kaldığı adreslerde arama yapıldı.

'nun kurucusu Azeri kökenli gözaltına alındı. Gurbanoğlu, 'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.



FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI
Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında Başsavcılıkça yürütülen soruşturması kapsamında adresinde gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü iş adamının adresinde arama da yapıldı.

Kaynak:Sabah

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