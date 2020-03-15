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Son dakika: Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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UMRE YOLCULARI KARANTİNA YURTLARINA GÖTÜRÜLÜYOR

Son dakika haberi... 'dan ’ya gelen umre yolcuları, ’na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı’ndaki yurtlarına götürüldü.

'dan 'ya gelen umre yolcuları, 'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki yurtlarına götürüldü.

Son dakika: Umreden dönen yolcular tecritte SON DAKİKA: UMREDEN DÖNEN YOLCULAR TECRİTTE

Umre yolcuları Ankara’da karantinaya alındı! İşte o görüntüler UMRE YOLCULARI ANKARA’DA KARANTİNAYA ALINDI! İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Umreden dönen vatandaşları taşıyan uçaklar, korona virüsü nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacakları Ankara'ya inmeye devam ediyor. Son gelen 6 uçaktaki vatandaşlar da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KHK yurtlarına görüldü.

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor UMRE YOLCULARI KARANTİNA YURTLARINA GÖTÜRÜLÜYOR

Son dakika: Umre yolcuları Ankara’da karantinaya alındı SON DAKİKA: UMRE YOLCULARI ANKARA’DA KARANTİNAYA ALINDI

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