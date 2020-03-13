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Son dakika: Bakan Akar: Rusya ile İdlib'deki M4 karayolu için imzalar atıldı

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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BAKAN AKAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Son dakika haberine göre Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin açıklama yapan Akar, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 'ta 'te ortak devriyeyle göreceğiz" dedi.

Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi" diyen Akar, "İlk uygulamasını 'ta 'te ortak devriyeyle göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Akar, şunları kaydetti:

"Görüşümüz 'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler.

Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var. M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız."

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Ateşkes yapıldı M4 karayolu Suriyelilerin eve dönüş kapısı oldu ATEŞKES YAPILDI M4 KARAYOLU SURİYELİLERİN EVE DÖNÜŞ KAPISI OLDU

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