15 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan umreden dönen vatandaşlarla ilgili flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
ABONE OL
BAKAN KOCA'DAN UMREDEN DÖNENLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

... 'dan umreden dönen vatandaşlarla ilgili flaş açıklama. Umreden döndükten sonra ve ’da karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ... 'dan umreden dönen vatandaşlarla ilgili flaş açıklama. Umreden döndükten sonra ve 'da karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!

Koronavirüs hangi şehirde görüldü? sorusuna Bakan Fahrettin Koca canlı yayında yanıt verdi |Video "KORONAVİRÜS HANGİ ŞEHİRDE GÖRÜLDÜ?" SORUSUNA BAKAN KOCA CANLI YAYINDA YANIT VERDİ |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA