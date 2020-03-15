Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan umreden dönen vatandaşlarla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umreden dönen vatandaşlarla ilgili flaş açıklama. Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya’da karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umreden dönen vatandaşlarla ilgili flaş açıklama. Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili Sağlık Bakanı Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!