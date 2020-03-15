15 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

THY'den koronavirüs önlemi! Tarih verildi 9 Avrupa ülkesine seferler tamamen durduruluyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
ABONE OL
THY DUYURDU! 9 AVRUPA ÜLKESİNE SEFERLER DURDURULUYOR

... Koronavirüs (corona virüs) nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesine gerçekleştirdiği seferleri sadece Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerini sağlamak için sürdüren Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart tarihi itibariyle bu seferleri tamamen durduracaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 18 Mart 2020'den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız. 14-17 Mart tarihleri arasında bu ülkeler çıkışlı seferlerimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verilecektir. Bu uçuşlarla Türkiye'ye gelen yolcular 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilebilecektir" denildi.

Son dakika haberi... Bakan Turhan canlı yayında açıkladı: 9 ülkeye uçuşlar durduruldu |Video BAKAN TURHAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI: 9 ÜLKEYE UÇUŞLAR DURDURULDU |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA