THY'den koronavirüs önlemi! Tarih verildi 9 Avrupa ülkesine seferler tamamen durduruluyor

Son dakika haberi... Koronavirüs (corona virüs) nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesine gerçekleştirdiği seferleri sadece Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerini sağlamak için sürdüren Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart tarihi itibariyle bu seferleri tamamen durduracaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 18 Mart 2020'den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız. 14-17 Mart tarihleri arasında bu ülkeler çıkışlı seferlerimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verilecektir. Bu uçuşlarla Türkiye'ye gelen yolcular 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilebilecektir" denildi.