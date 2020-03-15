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Son dakika: Ankara Valisi Şahin'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberi... Umreden dönenlerin karantinaya alınmasının ardından , önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Şu an 1800 vatandaşımız karantinaya alındı. 1700 kişinin de bugün Ankara'ya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"1800 vatandaşımız karantinaya alındı, 1700 kişinin daha bugün gelmesi bekleniyor. Ekiplerimiz belirti halinde müdahale edecek.

Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik"

detaylar gelecek...

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