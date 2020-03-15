Son dakika: Ankara Valisi Şahin'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Umreden dönenlerin karantinaya alınmasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Şu an 1800 vatandaşımız karantinaya alındı. 1700 kişinin de bugün Ankara'ya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"1800 vatandaşımız karantinaya alındı, 1700 kişinin daha bugün gelmesi bekleniyor. Ekiplerimiz belirti halinde müdahale edecek.

Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik"

detaylar gelecek...