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Başkan Erdoğan'dan Cemil Usta için anma mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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ERDOĞAN'DAN CEMİL USTA İÇİN ANMA MESAJI

Başkan , 'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı için anma mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve @'un büyük efsanelerinden 'Dozer' 'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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