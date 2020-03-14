14 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

Aralık ayından beri dünya çapında 5 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü paniği küresel bir panik yaratırken Belçika'dan heyecanlandıran haber geldi. Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB), koronavirüse (Covid - 19) karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 13:00
  • 1
  • 12
Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid - 19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini belirterek, bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

  • 2
  • 12
Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

Flaman Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Bilim ve Ekonomi Bakanı Hilde Crevits, kişisel Twitter hesabından bu açıklamayı paylaşarak, "Zekice ve çığır açan bir adım" olarak değerlendirdi. Ancak bu konuda kat edilecek daha uzun yol bulunduğunu söyledi.

  • 3
  • 12
Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

VIB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Tıbbi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından, potansiyel Covid - 19 virüsünün tedavisi konusunda çığır açan bir bilimsel çalışma gerçekleştirildiği duyuruldu.

  • 4
  • 12
Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

Xavier Saelens ve ekibi, geçen ay SARS Cov - 2 ve Covid - 19 virüsü ile savaşabilen eşsiz bir antikor bulduklarını açıklamıştı.

  • 5
  • 12
Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

Prof. Dr. Saelens, HLN gazetesine yaptığı açıklamada, laboratuvar testleri sonucunda, buldukları antikorun koronavirüsü etkisiz hale getirebileceğine ilişkin önemli bir adım atıldığını söyledi.