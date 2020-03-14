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Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber
Aralık ayından beri dünya çapında 5 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü paniği küresel bir panik yaratırken Belçika'dan heyecanlandıran haber geldi. Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB), koronavirüse (Covid - 19) karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 14.03.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 13:00
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