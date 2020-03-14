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Son dakika: Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; Merkez üssü 'nin Sumbas ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.47'de 'nin Sumbas ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı, Sumbas'nın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.

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