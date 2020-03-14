Son dakika: Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem! | Son depremler
Son dakika haberine göre; Merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.47'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı, Sumbas'nın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.
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