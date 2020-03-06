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PKK Afrin'de sivillere saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2020
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PKK AFRİN'DE SİVİLLERE SALDIRDI

Terör örgütü PKK, 'de sivillere saldırdı. PKK'lı teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda 2 sivil yaralandı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör hedeflerini topçu atışıyla ateş altına aldığı belirtildi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK mensupları, 2 füze ile sivillere yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin yaralandığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar, füzelerin Afrin'in merkezindeki Al-Filat Caddesi ve Mahmudiyah semtinin yakınına düştüğünü aktardı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör hedeflerini topçu atışıyla ateş altına aldığı belirtildi.

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