Son dakika: AVM'lerde koronavirüs önlemi! Saatler değişti, o alanlar kapatıldı
Son dakika haberine göre Alışveriş merkezleri 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.
AVM çalışma saatleri değişiyor. Corona virüsü salgının Türkiye'ye de sıçraması, en kalabalık ortamlardan biri olan AVM'leri de gündeme getirdi. Corona virüsü nedeniyle önlemler üst seviyelere çıkarılırken, Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği açıklama yaparak, tedbir amaçlı AVM çalışma saatleri değişti'' dedi.
AVM AÇILIŞ SAATİ İLE AVM KAPANIŞ SAATİ
Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği: AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek.
DEZENFEKTE EDİLİYOR
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" demişti.
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