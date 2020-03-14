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Son dakika: Apple'dan flaş corona virüsü kararı! Mağazaları iki hafta kapalı olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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APPLE'DAN FLAŞ KARAR! İKİ HAFTA KAPALI OLACAK

Son dakika haberine göre 'ın 'su corona virüsü sebebiyle dışındaki bütün Apple mağazalarının tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı.

'ın 'su tarafından yapılan açıklamada şirketin corona virüsü araştırmaları için 15 milyon dolar bağışlayacağı belirtilirken virüse karşı 'de kapanan mağazalarının açılacağı belirtildi.

RANDEVUSU OLAN NE YAPACAK?

Cook, tarihine kadar Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının kapalı olacağını aktardı. CEO mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtti.

Cook tarafından Apple'ın sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şu anda hataya yer yok. Büyük riski ne zaman arkada bırakacağımızı bilmiyoruz.

'de Apple'ın iki mağazası bulunuyor. Mağazaların biri 'daki 'da biri de Akasya 'de.

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