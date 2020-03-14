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Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgını sonrasında evden çalışma sistemi ile ilgili detaylar konuşuluyor. Corona virüsün dünyaya yayılmasıyla birlikte çalışanlar ve işverenler açısından da çeşitli soruları gündeme getirdi. Herkes "Bir çalışan virüsten enfekte olduysa ne olur? Ya da çevresinde enfekte olmuş birisi varsa, kendini karantinaya aldıysa izinli mi sayılır? Bir çalışan yurtdışı seyahate gitmeyi reddebilir mi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 15 soruda koronavirüste çalışma hakları...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 11:33
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Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları
Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları

Corona virüsün neredeyse tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte çalışanlar ve şirketleri ilgilendiren bazı konular bulunuyor. Milyonlarca çalışan ve işveren bu soruların yanıtlarını merak ediyor. İş hukuku uzmanı avukat Hasan Erdem, Hürriyet'e yanıtladı.

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Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları
Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları

1- Çalışan, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle enfekte olursa ne olur?
Çalışanın koronavirüs nedeniyle enfekte olması durumunda, çalışanın SGK ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında muayenesi sonrasında tedavi sürecinin başlatılması söz konusu olacaktır.

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Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları
Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları

Çalışan sağlık problemi nedeniyle istirahatlı sayılacak olduğundan istirahatı süresince SGK'ndan geçici iş göremezlik ödeneği alacak olup, işe devamı gerekmediği gibi, herhangi bir çalışanın sağlık sebepleri nedeniyle tabi olduğu prosedür işleyecektir.

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Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları
Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları

2- İşverenin koronavirüs nedeniyle genel olarak yükümlülükleri nelerdir?
İşverenlerin, TBK 417. maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak ve mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması yükümlülükleri bulunuyor.

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Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları
Corona virüsü Türkiye’de! Herkes bu soruyu soruyor: Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları

3- Çalışanın yükümlülükleri neler?
Çalışanların da diğer çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak işbirliği yapma ve sadakat yükümlülüğü bulunuyor. Bu nedenle, şüpheli konumda olan veya semptomları bulunan çalışanların durumu ivedilikle işverenlerine bildirmeleri gerekir.