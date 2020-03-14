14 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN TIP BAYRAMI PAYLAŞIMI

Son dakika haberine göre , nedeniyle hesabından bir paylaşımda bulunarak, "İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum." diye yazdı.

, nedeniyle hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında, "İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 14 MART TIP BAYRAMI PAYLAŞIMI
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

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