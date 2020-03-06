Umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü Sakarya'da tedbir amaçlı gözlem altına alınan vatandaşın koronavirüsü hastası olmadığını ve test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan hastaya ve hastanın sosyal medyada yayılan görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.
"KAYGIYA GEREK YOK"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada yayılan videonun şüphe durumunda alınan tedbirin ciddiyetini gösterdiğini belirtti. Koca, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda al��nmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor. Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Karabük'te, Kayseri'de ve Sakarya'da, Umre ziyareti sonrası öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kişiler, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.
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