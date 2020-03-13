Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının ardından gözler bu toplantıda! 3 Bakan açıklama yapacak
Türkiye'de koronavirüs vakasının ikiye yükselmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ise ikinci kez bir araya geldi. Bilim Kurulu'nun saat 17.30'da açıklama yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 10.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sürüyor.
Toplantının ardından Koca, Gül ve Turan ortak basın açıklaması yapacak.
SINAVLAR ERTELENDİ
16:07: Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.
BİR TATİL HABERİ DAHA
14.17: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir."
14.15: MEB tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında ülke genelinde bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi.
12.25: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi. Selçuk, "Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ VAKANIN SON DURUMU
12.20: Bilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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