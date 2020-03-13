KADEM avukatları İstek Vakfı’ndaki cinsel istismar olayına isyan etti
Kartal’da faaliyet gösteren İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu’nda 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni, 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde açıklama yapan KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) avukatı, “Bugün burada, bir kez daha “Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere ‘Dur!’ diyoruz. İstek Vakfı’nın sessizliğini bozması ve kamu vicdanını rahatlatmak için görevini yerine getirmesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz” dedi.
Kartal'da bulunan İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında yüzme eğitimi öğretmeni olarak görev yapan S.A.(35), 5 yaşındaki kız çocuğu S.A.A.'ya yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı.
"ADALET YERİNİ BULUNCAYA KADAR AİLEMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"
Dava sürecini yakından takip eden KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) avukatları, duruşmaya katılarak mağdurenin ailesine destek verdi. Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan KADEM avukatlarından Canan Sarı, "Üç yıl önce, İstek Vakfı'na ait Kartal Özel Uluğbey Anaokulu'nda 5 yaşındaki bir öğrenciye öğretmeni tarafından cinsel istismarda bulunulduğu haberi hepimizi dehşete düşürmüştü. Toplum vicdanını derinden sarsan bu olay karşısında sessiz kalmayarak mağdur ve ailesinin yanında başından beri yer aldık. Olayın meydana gelmesinden oldukça uzun bir süre sonra başlayan yargılamada, davaya katılma talebimiz reddedilmesine rağmen KADEM olarak bizler adalet yerini buluncaya kadar ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
"'İSTİSMAR FELAKETTİR' DİYORUZ"
"Sanığın hala tutuksuz yargılanması endişemizi artırmakta, adil yargılama sürecine gölge düşürmektedir" diyen Sarı, "Toplumsal huzur ve barış ortamının tesisi için mahkemenin suçun nitelikli halini gözeterek indirimsiz en ağır cezaya hükmetmesi elzemdir. Bizler bugün burada, bir kez daha "Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere 'Dur!' diyoruz. İstek Vakfı'nın sessizliğini bozması ve kamu vicdanını rahatlatmak için görevini yerine getirmesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki, 'istismar felakettir" ifadelerini kullandı.
Avukat Sarı konuşmasının devamında, "Masum çocukların değil, faillerin utanç içinde yaşayacağı bir dünya için, tüm kamuoyunun bu davada takipçi olmasının, çocukların ve ailelerin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine tekrar dikkat çekiyoruz. İstismar suçtur. KADEM olarak, herkesi bu suçla mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.
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