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Meclis koronavirüse karşı ilaçlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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MECLİS KORONAVİRÜSE KARŞI İLAÇLANDI

'de koronavirüs önlemleri kapsamında , milletvekili odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı

'de koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.

'te başta olmak üzere milletvekili odaları, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı.

Basın mensuplarına, temizlik çalışması öncesinde tıbbi maske dağıtıldı.

Genel Kurul Salonu'nda, Başkanlık Divanı, komisyon sıraları ve milletvekillerinin oturduğu koltuklar ile stenografların yer aldığı kısımda detaylı temizlik yapıldı.

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ilacın insan sağlığına zararı olmadığı, koronavirüs sonrası dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak yapılacağı öğrenildi.

Daha önce de TBMM'deki 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.

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