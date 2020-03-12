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Son dakika: Yunan askeri ölüme terk etti! Göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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YUNAN ASKERİ ÖLÜME TERK ETTİ! İMDADA TÜRK ASKERİ YETİŞTİ

'nın ilçesinden adalarına gitmek isteyen mültecileri ittire ittire Türk karasularına sokan Yunan askerleri mültecileri deniz ortasında ölüme terk etti. Mültecilerin yardımına Türk askerleri yetişti.

'dan 'ın Kos adasına geçmeye çalışan mülteciler Yunan ekiplerine yakalandı.

Yunan askerleri lastik botta bulunan 8 mülteciyi zorla Türk karasularına bırakıp kaçtı.

GÖÇMENLERİN İMDADINA TÜRK ASKERİ YETİŞTİ!

Deniz ortasından ölüme terek edilen 8 mültecinin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

8 Sahil Güvenlik botuna alınarak limanına getirildi.

Yiyecek ve içecek ikram edilen mültecilerin Afkanistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına siper kazıyorlar... SON DAKİKA: YUNANİSTAN SANKİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR! HUDUT BİRLİKLERİ SINIR HATTINA "SİPER" KAZIYORLAR...
Son dakika: Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor! Göçmenlere karşı önlemler artırılıyor... SON DAKİKA: YUNANİSTAN SINIRDA BU ANONS YÜKSELİYOR! GÖÇMENLERE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILIYOR...
Son dakika: Yunanistan sınırda bu anons yükseliyor! Göçmenlere karşı önlemler artırılıyor...

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