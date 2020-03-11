Son dakika: YÖK rektörleri acil toplantıya çağırdı!
Son dakika haberine göre YÖK Başkanlığı, 207 üniversite rektörünü Koronavirüs'le ilgili acil toplantıya çağırdı. Toplantıya, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri katılacak.
YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün saat 18.00'de YÖK'te "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, Kovid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek.
SINIRLI SAYIDA AKADEMİSYEN DAVET EDİLDİ
Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor. Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılması bekleniyor.
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