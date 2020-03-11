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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: 2015 yılında terör örgütüne katılan Miran Diren kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ikna çalışması neticesinde bugün Suriye üzerinden İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58’e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, ailelerin desteğiyle jandarmanın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bir teröristin 'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

ŞANLIURFA JANDARMA KOMUTANLIĞINA TESLİM OLDU

Bu kapsamda, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmasıyla, 2015'te terör örgütüne katılan "Miran Diren" kod adlı örgüt mensubu Hasan Dere, Suriye üzerinden geldiği Şanlıurfa Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e yükseldi.

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