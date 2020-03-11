11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki coronavirüs paylaşımları için harekete geçti

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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BAŞSAVCILIK 'CORONA' PAYLAŞIMLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Son dakika haberi... , ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

, ile ilgili sosyal medyada yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatmış, kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapan 29 kullanıcıyı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirmişti.

Son dakika: Sosyal medyadaki koronavirüs Kovid-19 provokatörleri hakkında flaş gelişme SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADAKİ KORONAVİRÜS (KOVİD-19) PROVOKATÖRLERİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
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