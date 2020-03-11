Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki coronavirüs paylaşımları için harekete geçti
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatmış, kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapan 29 kullanıcıyı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirmişti.
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