11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

RTÜK'ten MİT görevlisinin kimlik bilgilerini ifşa eden Halk TV'ye ceza

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
RTÜK'TEN HALK TV'YE CEZA

Libya'da şehit düşen MİT görevlisinin kimlik bilgilerini ifşa eden Halk TV'ye ceza geldi. , "Yayın hizmetleri…. Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmüne göre Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), Libya'da şehit düşen istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV hakkında hazırlanan uzman raporu görüşüldü.

Üst Kurul; Halk TV'nin, "Yaşar Okuyan'ın 24 Şubat 2020 tarihindeki canlı yayınında, şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmesi sebebiyle hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yaptığını" tespit etti.

RTÜK, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri…. Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmüne göre ilgili kanala üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Son dakika: MİT soruşturmasında Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı SON DAKİKA: MİT SORUŞTURMASINDA YENİÇAĞ GAZETESİ YAZARI MURAT AĞIREL TUTUKLANDI
MİT elemanlarını deşifre ettiler! Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu... MİT ELEMANLARINI DEŞİFRE ETTİLER! HALK TV DE ODA TV'NİN SKANDALINA ORTAK OLDU...
Son dakika: MİT ihanetine imza atan Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı! SON DAKİKA: MİT İHANETİNE İMZA ATAN ODA TV'NİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN TUTUKLANDI!
MİT mensubunu deşifre eden ODA TV uluslararası suç işledi! İstihbarat örgütleri şehidin fotoğrafı üzerinden o bilgiye ulaşabilecek MİT MENSUBUNU DEŞİFRE EDEN ODA TV ULUSLARARASI SUÇ İŞLEDİ! İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ ŞEHİDİN FOTOĞRAFI ÜZERİNDEN O BİLGİYE ULAŞABİLECEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN