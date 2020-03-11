11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füzeli saldırı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
ABD'Lİ ASKERLERİN BULUNDUĞU ÜSSE FÜZELİ SALDIRI!

Son dakika haberi... ’ın başkenti ’ta, ’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.

'ın başkenti 'ta, 'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.

Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.

Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN