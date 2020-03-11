Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Koronavirüs" incelemesi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı. Bilindiği üzere Türkiye'de bir hastanın testi pozitif çıkmıştı. Bu haberden sonra iç huzuru hedef alanlara karşı savcılık harekete geçildi.

Başsavcılıkça, koronavirüs ile ilgili sosyal medya üzerinden genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eden maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.