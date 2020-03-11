11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: MEB'den koronavirüs önlemi! Yurt dışında yapılacak açık öğretim sınavlarını erteledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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MEB'DEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ! O SINAVLAR ERTELENDİ

Son dakika haberine göre () koronavirüs nedeniyle yurt dışında yapılacak kurumları ikinci dönem sınavlarını erteledi.

'den alınan bilgiye göre Bakanlık tarafından bazı yurt dışı temsilciklerine gönderilen yazıda, ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavlarının, 21-22 Mart'ta yurt içi sınav merkezleri ile eş zamanlı olarak yurt dışında da yapılmasının planlandığı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 'nın , Dortmund, Mainz, Münih, 'nın Viyana, Linz ve Dornbirn, 'nın Mons, 'nın Kopenhag, 'nın Strazburg, , 'nın Schiedam, 'nin Zürih, 'ın Bakü, 'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile 'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu ikinci dönem sınavlarının ertelendiği kaydedildi.

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