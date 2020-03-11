Son dakika: MEB'den koronavirüs önlemi! Yurt dışında yapılacak açık öğretim sınavlarını erteledi
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs nedeniyle yurt dışında yapılacak açık öğretim kurumları ikinci dönem sınavlarını erteledi.
MEB'den alınan bilgiye göre Bakanlık tarafından bazı yurt dışı temsilciklerine gönderilen yazıda, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavlarının, 21-22 Mart'ta yurt içi sınav merkezleri ile eş zamanlı olarak yurt dışında da yapılmasının planlandığı belirtildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'nın Berlin, Dortmund, Mainz, Münih, Avusturya'nın Viyana, Linz ve Dornbirn, Belçika'nın Mons, Danimarka'nın Kopenhag, Fransa'nın Strazburg, Lyon, Hollanda'nın Schiedam, İsviçre'nin Zürih, Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu ikinci dönem sınavlarının ertelendiği kaydedildi.
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