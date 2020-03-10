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Son dakika: Pegasus uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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PEGASUS UÇAK KAZASINA İLİŞKİN ÖN RAPOR HAZIRLANDI

SON DAKİKA HABERİ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi, 5 Şubat'ta İstanbul 'na inişinin ardından pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'lerin çözümlerini içeren ön raporu hazırladı.

Ön raporun hazırlanmasına merkez uzmanlarının yanı sıra ABD Sivil Havacılık Otoritesi ve Boeing firmasından yetkililerin yer aldığı komisyon katkı sağladı.

PEGASUS KAZASI İÇİN ÖN RAPOR HAZIR

Almanya'da çözümlenen ve kazanın oluş nedenini belirleyecek kara kutuların çözümlenmesine dair çalışmaları içeren ön rapor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Çözümlerin ve toplanan diğer bilgilerin değerlendirilmesiyle hazırlanacak nihai rapor, benzer nitelikteki muhtemel kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir-İstanbul seferini yapan Havayollarına ait yolcu uçağı 5 Şubat'ta saat 18.19'da 'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 737-800 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Olayla ilgili tüm detayların aydınlatılabilmesi için kara kutuların çözümleri yanında havaalanının fiziki yapısı ile hava trafik kontrol konuşmaları, meteorolojik durum gibi birçok bilginin değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Pegasus uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutular çözülüyor! Kaza aydınlanmaya başladı PEGASUS UÇAK KAZASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ! KARA KUTULAR ÇÖZÜLÜYOR! KAZA AYDINLANMAYA BAŞLADI
Pegasus uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutular çözülüyor! Kaza aydınlanmaya başladı
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