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Son dakika: Havada panik anları! Pegasus uçağının motoruna kalkış esnasında kuş girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
PEGASUS UÇAĞINDA PANİK ANLARI!

Son dakika haberine göre 'ndan kalkan İstanbul- seferini gerçekleştiren 'na ait uçağın, kalkış esnasında motoruna kuş girdiği bildirildi.

'ndan kalkan İstanbul- seferini gerçekleştirecek olan 'na ait uçağın, kalkış sırasında motoruna kuş girdi.

HAVADA PANİK ANLARI
PC2102 kuyruk numaralı uçağın motoruna kuş girmesinin ardından panik yaşandı. Kazayı atlatan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

ÖNCE YENİ UÇAK GETİRİLECEK DENDİ
Yaşanan paniğin ardından yolculuk için önce yeni bir uçağın getirileceği söylendi.

AYNI UÇAKLA UÇURDULAR
Ancak yapılan incelemelerin ardından yolcular aynı uçağa bindirilerek İzmir'e götürüldü.

Yolcular ise atlatan uçağa yeniden bindirilmeleri nedeniyle şirkete tepki gösterdi.

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKMIŞTI
Pegasus'a ait bir uçak geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen'de pistten çıkarak parçalanmış ve kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından açıklamalarda bulunan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, sorulardan kaçmak için gözyaşı dökmüş ve olayın üzerini örtme amacıyla basını suçlayarak "sorumlu yayın" yapmalarını istemişti. Kazaya neden olan uçağın pilotu ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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