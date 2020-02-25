Son dakika: Havada panik anları! Pegasus uçağının motoruna kalkış esnasında kuş girdi

Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın, kalkış esnasında motoruna kuş girdiği bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan İstanbul-İzmir seferini gerçekleştirecek olan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın, kalkış sırasında motoruna kuş girdi.

HAVADA PANİK ANLARI

PC2102 kuyruk numaralı uçağın motoruna kuş girmesinin ardından panik yaşandı. Kazayı atlatan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

ÖNCE YENİ UÇAK GETİRİLECEK DENDİ

Yaşanan paniğin ardından yolculuk için önce yeni bir uçağın getirileceği söylendi.

AYNI UÇAKLA UÇURDULAR

Ancak yapılan incelemelerin ardından yolcular aynı uçağa bindirilerek İzmir'e götürüldü.

Yolcular ise kaza atlatan uçağa yeniden bindirilmeleri nedeniyle şirkete tepki gösterdi.

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Pegasus'a ait bir uçak geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen'de pistten çıkarak parçalanmış ve kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından açıklamalarda bulunan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, sorulardan kaçmak için gözyaşı dökmüş ve olayın üzerini örtme amacıyla basını suçlayarak "sorumlu yayın" yapmalarını istemişti. Kazaya neden olan uçağın pilotu ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.