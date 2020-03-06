Son dakika: Pegasus kaptan pilotu hakkında karar
Son dakika haberi... İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen Pegasus uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanmasına karar verilen kaptan pilot M.A'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.
Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddederek, M.A'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
PİLOTUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Öte yandan kaptan pilot M.A'nın avukatı Mehmet Kahya, yaptığı yazılı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimaı'nda gerçekleşen uçak kazası nedeniyle müvekkilinin 24 Şubat'ta tutuklanmasına karar verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"2 Mart'ta İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğine tarafımızca, tutuklama kararına itiraz dilekçesi sunulmuştur. Dilekçemiz ekinde sunulan rapor içeriğinde müvekkilimizin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağı, bu hususların periyodik doktor kontrolleri takibinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin doktor raporu sunulmuştur. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dilekçemiz ve ekinde sunulan sağlık raporuna rağmen itirazımızın reddine, 'kaçma ve delilleri karartma şüphesi' ile tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ateşkes kararı Rusya'da nasıl yankı buldu?
- Yunanistan sınırına özel harekatlı önlem
- Türkiye'den İtalya'nın "Öcalan kararı"na sert tepki!
- Bakan Pekdemirli'den flaş açıklamalar
- İdlib zirvesi dünya basınında büyük yankı buldu
- FETÖ'nün Londra'daki bankası! Kirli iş birliği ortaya çıktı
- Firari hain Can Dündar itiraf etti!
- CHP'li Engin Özkoç'un milletvekilliği düşecek mi?
- Akşener’in avukatına verilen hapis cezası onandı
- Kahraman gazimizden mesaj var!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever
- Cuma mesajları 2020: Resimli ve yeni en güzel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm tek parça full izle | ATV
- Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?
- BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?
- EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı