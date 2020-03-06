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Son dakika: Pegasus kaptan pilotu hakkında karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020
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PEGASUS KAPTAN PİLOTU HAKKINDA KARAR

Son dakika haberi... İstanbul Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan M.A'nın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanmasına karar verilen M.A'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddederek, M.A'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

PİLOTUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan kaptan pilot M.A'nın avukatı Mehmet Kahya, yaptığı yazılı açıklamada Havalimaı'nda gerçekleşen uçak kazası nedeniyle müvekkilinin 24 Şubat'ta tutuklanmasına karar verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"2 Mart'ta İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğine tarafımızca, tutuklama kararına itiraz dilekçesi sunulmuştur. Dilekçemiz ekinde sunulan rapor içeriğinde müvekkilimizin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağı, bu hususların periyodik doktor kontrolleri takibinde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin doktor raporu sunulmuştur. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dilekçemiz ve ekinde sunulan sağlık raporuna rağmen itirazımızın reddine, 'kaçma ve delilleri karartma şüphesi' ile tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

Pegasus uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutular çözülüyor! Kaza aydınlanmaya başladı PEGASUS UÇAK KAZASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ! KARA KUTULAR ÇÖZÜLÜYOR! KAZA AYDINLANMAYA BAŞLADI
Pegasus uçak kazasında son dakika gelişmesi! Kara kutular çözülüyor! Kaza aydınlanmaya başladı

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