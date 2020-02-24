24 Şubat 2020, Pazartesi
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Sabiha Gökçen'deki kazaya ilişkin flaş gelişme! Pegasus uçağı pilotu mahkemeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
SABİHA GÖKÇEN'DEKİ KAZADA KAPTAN PİLOT MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

M.A. ifadesinin ardından taburcu işlemleri yapılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

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Kaptan pilot M.A, savcılıkta ifade verdikten sonra "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, pistten çıkmış, üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmıştı. İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak parçalanmıştı.

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