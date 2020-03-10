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Son dakika: Eski bakan Şevket Kazan'a veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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ESKİ BAKAN ŞEVKET KAZAN'A VEDA!

Son dakika haberine göre , Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde Başkan 'ın da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan, Kazan'ın tabutuna omuz verdi.

Başkan eski adalet Bakanlarından 'ın cenaze törenine katıldı. Kazan, Cebesi Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Uzun süredir hastanede tedavi gören Şevket Kazan önceki gece vefat etmişti. Kazan için dün Hacı Bayram Veli Cami'nde cenaze töreni yapıldı. İkinci namazını mütakiben kılınan cenaze namazına Başkan Erdoğan'ın yanısıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı kabine üyeleri ile çok sayıda siyasetçi katıldı. Kazan'ın cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan kıldırdı.

Kazan Cebeci Asri Mezarlığındaki kabristana defnedildi.

86 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eski bakan Şevket Kazan'a veda! Başkan Erdoğan da cenaze namazına katıldı |Video ESKİ BAKAN ŞEVKET KAZAN'A VEDA! BAŞKAN ERDOĞAN DA CENAZE NAMAZINA KATILDI |VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı, 4 Kasım 2019 tarihinde tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede ziyaret etmişti.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933 tarihinde 'da dünyaya geldi. 1971'de Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl 'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu.

BAKANLIK YAPTI
1977'de 'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.

Bakanlardan Şevket Kazan için başsağlığı mesajı BAKANLARDAN ŞEVKET KAZAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Son dakika: Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti SON DAKİKA: ESKİ BAKANLARDAN ŞEVKET KAZAN HAYATINI KAYBETTİ

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Mustafa FURUNCUOĞKU Mustafa FURUNCUOĞKU

Değerli insan Şevket KAZAN abime Cenabı ALLAH'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederim.Mekanı cennet olsun.

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hayır0
cevapla 10.03.2020 17:11
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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