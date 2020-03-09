Son dakika: Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı, 4 Kasım 2019 tarihinde tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede ziyaret etmişti.
Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, Ankara'da tedavi görürken 4 Kasım 2019 tarihinde Başkan Erdoğan tarafından ziyaret edilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hasta yatağında ziyaret ettiği eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'a geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.
Adalet eski Bakanı Şevket Kazan (86), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazan'ın yarın ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.
ŞEVKET KAZAN KİMDİR?
7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.
1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu.
1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.
12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- BİM'de bu hafta! İşte katalog...
- Kahreden haber! 463 gün sonra...
- Silahlı saldırı dehşeti kamerada!
- Köye inen kurtlar köpeğe saldırdı
- Velileri çıldırtan kitap! O satırları okuyunca..
- Karantinadan seslendi: Kardeşim öldü...
- Zehra Topdağ cinayetinde şok gelişme!
- Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı!
- İhaneti kanıtlamak isterken bacağını kaybetti
- Salako filmindeki Emine son haliyle olay oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?