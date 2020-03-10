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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Alman uyruklu terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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İÇİŞLERİ: ALMAN UYRUKLU TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Son dakika haberi... , 'Yabancı Terörist Savaşçıların' () ülkelerine iadeleri kapsamında, uyruklu 1 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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