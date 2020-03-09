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Tansiyon yükseliyor! KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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KKTC POLİSİNDEN BM ASKERLERİNE: BURASI BİZİM

Rumların koronavirüs nedeniyle kuzey ile güney arasındaki 4 sınır kapısını kapatması sonrası başlayan gerginlik sürüyor. sınırında güvenlik önlemi almaya çalışan Birleşmiş Milletler askerleri ile KKTC polisi arasında arbede yaşandı.

'de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı'da KKTC polisi ile askerleri arasında gerginlik yaşandı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk önünde önlem almak istedi. Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti.

ARBEDE KAMERADA
KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi. O anlar ve yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Son dakika: KKTC'de Türk polisi ile BM askerleri arasında gerginlik! | Video SON DAKİKA: KKTC'DE TÜRK POLİSİ İLE BM ASKERLERİ ARASINDA GERGİNLİK! | VİDEO

Sınır hattından gelen görüntüler:

Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemde olaylar çıktı! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı KIBRIS’TA SINIR KAPILARININ KAPATILMASINA YÖNELİK EYLEMDE OLAYLAR ÇIKTI! RUM POLİSİ EYLEMCİLERE BİBER GAZI SIKTI
Son dakika: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'den koronavirüs açıklaması: Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı SON DAKİKA: KKTC SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: "LEFKOŞA HASTANESİ DE KARANTİNAYA ALINDI"

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