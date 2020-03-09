09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Batman'da TSK'ya ait İHA düştü! Bakanlıktan açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
ABONE OL
BATMAN'DA TSK'YA AİT İHA DÜŞTÜ! AÇIKLAMA GELDİ

Son dakika haberi...: ’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir , sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kırım ekibince gerekli inceleme başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan 'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

Son dakika | Batman'da TSK'ya ait İHA düştü! Video SON DAKİKA | BATMAN'DA TSK'YA AİT İHA DÜŞTÜ! VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN