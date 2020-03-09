Son dakika | Batman'da TSK'ya ait İHA düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
Son dakika haberi...MSB: Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.
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