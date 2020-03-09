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Son dakika: MSB açıkladı! Tel Rıfat'ta PKK'ya büyük darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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MSB AÇIKLADI! PKK'YA BÜYÜK DARBE

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen /YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 13 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB açıkladı! Tel Rıfat'ta PKK'ya büyük darbe |Video MSB AÇIKLADI! TEL RIFAT'TA PKK'YA BÜYÜK DARBE |VİDEO

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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